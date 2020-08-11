انتشال جثماني مواطنين غرقا في أماكن تجمع مياه الأمطار بالقنفذة والليث

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظتي القنفذة والليث جثماني مواطنين غرقا في أماكن لتجمعات مياه الأمطار بعد سقوطهما في المستنقعات المائية في تلك المحافظتين.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً يفيد بسقوط مواطن بمستنقعات مائية من أثر الأمطار التي هطلت مؤخراً بمركز سبت الجارة بمحافظة القنفذة، حيث انتشلت فرق الإنقاذ المائي الشخص متوفى.
وأضاف القرني بأن فرق الدفاع المدني بمحافظة الليث باشرت بلاغاً حول سقوط شخص بمكان لتجمعات مياه الأمطار بمركز الشواق، داخل أحد المزارع، حيث قامت فرق الدفاع المدني بانتشال الشخص متوفى.وفق “أخبار 24”.
وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية خاصة أوقات هطول الأمطار، والالتزام بتعليمات السلامة خلال هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية والحد من المغامرة في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول.