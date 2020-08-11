خلود الخميس.. أول امرأة تشغل منصب أمين مجلس منطقة

أصبحت الدكتورة خلود محمد الخميس أول سيدة تشغل منصب أمين عام لمجلس منطقة تبوك، وذلك بعد صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها.
وحصلت الدكتورة الخميس على دكتوراه كيمياء غير عضوية من جامعة هاورد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، وعملت معيدة ثم محاضرة ثم أستاذة مشاركة في كلية العلوم بجامعة تبوك، كما شاركت في العديد من النشاطات التخصصية في مجالات العلوم والدراسات الجامعية، وقدمت أبحاث علمية عدة.
وأعربت خلود عن سعادتها كونها أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب، لافتةً إلى أن ما حدث غير مستغرب من ولاة الأمر الذين كانوا حريصين على تولي المرأة السعودية مناصب قيادية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة أمس (الإثنين)، بالدكتورة الخميس وهنأها بمناسبة تعيينها، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في منصبها الجديد.