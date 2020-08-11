أزالت أمانة الطائف أكثر من ألفي طن من المخلفات والمبعثرات من المواقع السياحية والمتنفسات العامة، ضمن حملة “المحافظة على البيئة”.
وقال أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل، إن هذه الحملة من أجل تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع والسعي لمكافحة مسببات التلوث البيئي والتشويه البصري، بهدف الوصول إلى بيئة صحية ونظيفة في هذه المدينة السياحية.
وأشار آل هميل إلى تكثيف النظافة في الحدائق والمتنزهات من المبعثرات وإزالة المخلفات والنفايات الصلبة، مبيناً أنه من المتوقع إزالة ألفي طن من المخلفات والمبعثرات يومياً من المتنفسات العامة والمواقع السياحية.
ولفت النظر إلى تنامي ظاهرة بعثرة أكياس التغليف والتعبئة البلاستيكية وتناثرها في المواقع السياحية بشكل سلبي، ما جعل الكثير من المواقع الطبيعية تتأثر جراء إهمال الزوار في الحفاظ على نظافتها، الأمر الذي يتطلب من الجميع المساهمة والمشاركة في الحفاظ على النظافة والإصحاح البيئي. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن العديد من المصطافين من المواطنين والمقيمين كانوا قد أعربوا عن استيائهم من تناثر مخلفات ونفايات في المواقع السياحية بالطائف، ووثق البعض منهم بالصور والفيديو تلك المظاهر السلبية خاصة في منطقتي الشفا والهدا، الأمر الذي دفع أمانة المحافظة إلى إعفاء رئيس بلدية الشفا الفرعية.