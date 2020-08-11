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أخبار محلية > “هيئة الاتصالات” تصدر تقريرها عن سرعات مشغلي خدمة الإنترنت وأداء أهم التطبيقات
11/08/2020   8:23 ص

“هيئة الاتصالات” تصدر تقريرها عن سرعات مشغلي خدمة الإنترنت وأداء أهم التطبيقات

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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها للربع الثاني من عام 2020 لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.  

 وشمل التقرير مقارنات بين سرعات المشغلين بالمملكة وبيانات بسرعات التحميل والرفع، وتصنيفاً لأفضل المشغلين في كل منطقة، ومؤشرات أخرى عن أفضل التطبيقات والألعاب استخداماً، كما تضمن أبرز مؤشرات الجيل الخامس. وفق “أخبار 24”.

واعتمد التقرير مقياساً يهدف للتنافس الشريف بين مشغلي الخدمات لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين، وأشار إلى وصول عدد المحافظات التي تتوفر بها شبكة الجيل الخامس إلى 35 محافظة، وتسجيل المملكة ارتفاعاً في سرعات الهاتف المتنقل عن المتوسط العالمي.  

 سرعة الانترنت

“هيئة الاتصالات” تصدر تقريرها عن سرعات مشغلي خدمة الإنترنت وأداء أهم التطبيقات

أخبار محلية
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