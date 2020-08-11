منظر خلاب لـ”وادي الحبق” و”ثمار النبق” في تبوك

تميزت منطقة تبوك بوادي “الديسة” الذي يعد أحد أبرز المعالم الطبيعية في المنطقة والمعروف بوادي “الحبق” و”ثمار النبق”، و”وادي دامة”، و”وادي قرار”، وذلك لتميزه بالهدوء والهواء النقي ومواطن الجمال.
وأظهرت صور التقطها المصور “محمد الشريف” ونشرها عبر حسابه بـ”تويتر”، جمال الوادي الذي يقع على بعد 220 كم جنوب المنطقة، وبيّنت أشكال الجبال الحمراء التي ظهرت على شكل أعمدة تستقر من تحتها الأشجار بمختلف أصنافها منها النخيل والدامة والحبق الذي يفترش الوادي في مشهد جميل وجذاب.
كما تميز الوادي بعين جارية تسمى “العين الزرقاء”، وهي منطقة تجمع للمياه القادمة من الينابيع لاسيما النبع الموجود في وسط الوادي، والذي ينسل من نقطة صخرية لا يُعرف مصدرها بقدر ما يعرف جمالها وعذوبة مائها.
وتنتشر في الوادي أشجار الحمضيات ومختلف الفواكه في المنطقة ومنها ثمار النبق التي يجنيها الأهالي ليصنعوا منها “مربى النبق” و”دبس النبق” وهي من المحاصيل التي يتجه بها سكان مركز الديسة إلى الصناعات التحويلية.
ويحتضن الوادي مقابر نبطية منحوتة بالصخر كما يوجد به بعض المواقع الأثرية الأخرى لبقايا مستوطنات سكنية مثل المشيرف والسخنة والمسكونة، إضافة إلى اعتدال أجوائه طوال العام.
وفق “أخبار 24”.