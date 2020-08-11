بعد أن هددها بالزواج من أخرى.. مواطنة ترفع قضية حجر على زوجها

اشتكت زوجة تبلغ من العمر 30 عاماً من كثرة تهديد زوجها لها بالزواج عليها للمرة الثالثة، الأمر الذي دفعها لأخذ استشارة قانونية حول أحقيتها في رفع قضية حجر عليه.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن الزوجة أخذت موافقة أبنائه وبناته الـ7 قبل أن ترفع قضية الحجر على زوجها الخمسيني الذي يمتلك عدة عقارات في محافظة جدة.
وطلبت الزوجة إعطاء أبنائها حقوقهم الشرعية بعد الحجر عليه، مدعية أن زوجها “رجل أعمال” صرف ربع ثروته على زوجاته اللاتي قام بتطليقهن دون أن تستمر علاقته بهن كزوجات.
من جهته، قال القانوني بدر الغامدي، إن تقدم الزوجة بطلب حجر على زوجها من أجل الحفاظ على ورث أبنائها دون أن يكون هناك سبب شرعي، فهذا أمر لا تقبله المحاكم إلا إذا كان الزوج فاقداً للأهلية، مثل إصابته بالزهايمر أو عدم قدرته على عدم إدارة شؤون أمواله.