بالفيديو.. لاعب الفتح يدخل في حالة انهيار بعد إهداره ركلة جزاء أمام الهلال

دخل لاعب فريق الفتح، المغربي مروان سعدان في حالة من الانهيار بعد إهداره ركلة جزاء أمام الهلال، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح مراسل القناة “الرياضية” السعودية، أن اللاعب كان منهاراً بعد المباراة ورفض إجراء أي مقابلات تلفزيونية، في الوقت الذي تعرض فيه لانتقادات كبيرة بسبب الطريقة السيئة التي سدد بها ركلة الجزاء.
يذكر أن اللاعب المغربي أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة أمام الهلال في الوقت الذي كانت نتيجة المباراة فيه هي التعادل بهدف لكل فريق. وفق “أخبار 24”.
وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين لهدف، ليعزز الأخير صدارته لجدول الدوري برصيد 57 نقطة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 22 نقطة في المركز الـ 14، وبات مهدداً بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.
عبدالرحمن الدحيم – مراسل السعودية الرياضية :
تم إبلاغنا بأن اللاعب مروان سعدان أصيب بحالة إنهيار نتيجة ضياع ركلة الجزاء لذلك تم استبداله بلاعب آخر.#الهلال_الفتح pic.twitter.com/v0Vybbh622
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 10, 2020
مروان سعدان يهدر ركلة جزاء للفتح 82′#الهلال 1 : 1 #الفتح
#الهلال_الفتح pic.twitter.com/pjvuJRbN48
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 10, 2020