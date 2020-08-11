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أخبار محلية > وزير التعليم يوافق على استمرار دراسة المبتعثين عن بُعد حتى نهاية 2020
11/08/2020   5:31 م

وزير التعليم يوافق على استمرار دراسة المبتعثين عن بُعد حتى نهاية 2020

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وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن الوزير وجه أيضًا باستمرار الصرف على من تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

وتضمن توجيه الوزير استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (دون المرافقين) الموجودين في المملكة خلال فترة الجائحة، المستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين. وفق “أخبار 24”.

وأشار الأحمري إلى أن الوزير فوّض نائبه لشؤون الجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب جائحة كورونا.

وزير التعليم يوافق على استمرار دراسة المبتعثين عن بُعد حتى نهاية 2020

أخبار محلية
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