"أمانة المدينة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مجمع مطاعم بطريق الملك عبدالله

طرحت أمانة المدينة المنورة فرصة استثمارية في مجال تقديم الأغذية والوجبات السريعة، في موقع مميز، بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني)، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.
وأفادت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل مجمع مطاعم بالطريق المذكور، بمساحة 1476 م2، وبنسبة بناء تصل إلى 100%، ومدة عقد طويلة المدى تبلغ 25 سنة، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات بتاريخ 6 محرم 1442هـ.
وبيّنت أن المشروع الاستثماري يأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى توفير خيارات متعددة لأهالي وزوار المدينة المنورة.
وفق “أخبار 24”.