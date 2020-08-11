العثور على سيارة محطمة بين الصخور بطريقة مروعة وترجيحات بأنها للشباب المفقودين في العارضة

تحطمت سيارة بطريقة مروعة بين صخور أحد الأودية بالقطاع الجبلي بمحافظة العارضة، فيما رجحت الجهات المختصة التي وجدت في الموقع منذ صباح اليوم (الثلاثاء) بأن تكون هذه السيارة تابعة للشباب الأربعة الذين فُقدوا منذ الخميس الماضي.
وكانت إحدى العائلات في جازان قد أبلغت عن فقدان اثنين من أبنائها اختفيا بصحبة اثنين آخرين، خلال جولة تنزه يوم الخميس الماضي في أحد جبال العبادل.
وأوضح عمّ الشابين ماجد جابر الجذمي، وفقًا لـ”صحيفة سبق”، أن الشابين اختفيا، وعندما حاولوا الاتصال بهم وجدوا أن هواتفهم مغلقة، لافتا إلى أنهم عثروا على سيارتين من أصل 3 سيارات خرج بها الشباب الأربعة.
ووجد أهالي الشباب صباح اليوم في الموقع الذي عُثر فيه على السيارة المحطمة، فيما رجح البعض أن السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة جرفت السيارة وتسببت في تحطمها بطريقة مروعة.