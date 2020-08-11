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أخبار المناطق > ظهور مرض جديد أشد فتكًا من “كورونا” في كازاخستان
11/08/2020   5:34 م

ظهور مرض جديد أشد فتكًا من “كورونا” في كازاخستان

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سجلت كازاخستان ارتفاعًا في عدد الحالات المصابة بمرض جديد مميت لم يحدد الأطباء ماهيته بعد، حيث تجاوز عدد الإصابات 32 ألف حالة.

وذكر مسؤولون بوزارة الصحة الكازاخستانية، وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن المرض عبارة عن التهاب رئوي غير معروف، وأن نحو 300 شخص يدخلون المستشفى كل يوم بسبب هذا الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 451 حالة خلال الفترة من 29 يونيو حتى الخامس من يوليو الماضي.

ومن جهتها، دعت السفارة الصينية في كازاخستان مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع نفس الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا للوقاية من هذا المرض الجديد، ومنها غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وأضافت السفارة بحسب “الشرق الأوسط” أن معدل الوفيات جراء هذا المرض أعلى من فيروس كورونا المستجد، منوهةً أن كازاخستان سجلت نحو 1772 حالة وفاة خلال النصف الأول من العام الحالي جراء المرض، بعضها من الصينيين.

ظهور مرض جديد أشد فتكًا من “كورونا” في كازاخستان

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