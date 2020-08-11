"سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المواد الغذائية العاجلة للأهالي المتضررين من انفجار بيروت

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الثلاثاء)، تقديم المواد الغذائية العاجلة للأهالي القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، المتضررين من الانفجار المروع الذي هزّ المرفأ الأسبوع الماضي.
وشملت المواد الموزعة على المنكوبين في بيروت؛ سلالًا غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب.
يأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.
يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي؛ أسفر عن مقتَل 163 شخصًا وإصابة 6 آلاف آخرين ودمر حوالي 6 آلاف بناية.
وفق “أخبار 24”.