أمير القصيم يعزي رئيس جهاز أمن الدولة في وفاة والدته

قدم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، العزاء لرئيس جهاز أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، في وفاة والدته هيلة بنت حمود أبا الخيل.
وعبر الأمير فيصل عن خالص تعازيه للهويريني، سائلًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.
جاء ذلك خلال زيارة أمير القصيم اليوم (الثلاثاء) لمنزل العائلة بمحافظة البكيرية، حيث كان في استقباله رئيس أمن الدولة وأبناء الفقيدة وذووها . وفق “أخبار 24”.
وكان العديد من المسؤولين والإعلاميين عبروا من خلال تغريدات على حساباتهم في موقع “تويتر” يومي الجمعة والسبت الماضيين، عن تعازيهم للهويريني في وفاة والدته.