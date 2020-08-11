أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1521 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى 291468.
وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3233 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 1640 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 255118 حالة، لافتة إلى أن هناك 33117 حالة نشطة حالياً، من بينها 1821 حالة حرجة.
وفق “أخبار 24”.