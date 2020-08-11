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اخبار رياضية > محلل تحكيمي: طرد برناوي وإلغاء هدف العمري قراران صحيحان
11/08/2020   6:11 م

محلل تحكيمي: طرد برناوي وإلغاء هدف العمري قراران صحيحان

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قال المحلل التحكيمي، سعد الكثيري، إن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم المونتينيجري نيكولا دبانوفيتش للنصر صحيحة وكذلك قرار طرده للاعب أبها كرم برناوي بعد عرقلته لأحمد موسى.

وأشار الكثيري وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن إلغاء الهدف الذي سجله عبدالإله العمري للنصر كان قراراً صحيحاً من قبل الحكم المونتينيجري؛ لقفزه على مدافع أبها قبل تحويله العرضية التي وصلتها لمرمى أبها.

وفاز النصر على نظيره أبها بهدفين نظيفين سجلهما عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، بينما سجل أحمد موسى الهدف الثاني في الدقيقة 62.

محلل تحكيمي: طرد برناوي وإلغاء هدف العمري قراران صحيحان

اخبار رياضية
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