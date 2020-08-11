“الصرامي” يشعل تويتر بتغريدة عن ركلات جزاء الهلال والنصر

أثار المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، الجدل بين متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة بشأن ركلات الجزاء التي تم احتسابها للهلال والنصر في الجولة الـ24 من دوري المحترفين.
وقال “الصرامي” عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”: “ضربات الجزاء التي احتسبت في مباراتي النصر وأبها، والهلال والفتح أكدت بأن قرارات حكم الديربي، أثرت على نتيجة اللقاء تأثيراً مباشراً، و هو ما أكده جميع خبراء التحكيم”.
ضربات الجزاء التي احتسبت في مباراتي
النصر و أبها
الهلال و الفتح
أكدت بأن قرارات حكم الديربي
أثرت على نتيجة اللقاء تأثيراً مباشراً
و هو ما أكده جميع خبراء التحكيم #فحسبنا_الله
— سعود الصرامي (@L9arami) August 10, 2020
وفق “أخبار 24”.