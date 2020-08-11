بعد تداول خبر اقالته.. الاتحاد: هذا قرارنا بشأن كاريلي!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية أخبار عن إقالة مدرب نادي الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، من قبل إدارة النادي، وذلك بعد النتائج السيئة في الجولتين الأخيرتين، وخسارة مباراة الديربي أمام الأهلي، أمس الأول.
ولكن كشفت مصادر خاصة أن إدارة النادي الاتحادي، لا تنوي إقالة كاريلي وفقًا لـ”الرياضية”، حيثُ منحته الثقة في تجاوز هذه العقبة، والسير بالفريق إلى الاتجاه الصحيح، وكسب ما تبقى من نقاط في الجولات القادمة، وذلك بالاتفاق بين الإدارة وأعضائها.
وينتظر كاريلي تجهيز خمسة لاعبين أساسيين، تدريجيًّا، للمشاركة في مباراة الاتفاق المقبلة على ملعب الجوهرة بعد عودتهم من الإصابة، وظروف أخرى، (عبد العزيز البيشي، زياد المولد، الأرجنتيني ليوناردو جيل، الإيفواري ويلفرد بوني، والتونسي أنيس البدري).