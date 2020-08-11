“نزاهة” تكشف العقوبات المتوقعة على المتهمين في قضية رجل أعمال الشرقية

كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أحمد الحسين، عن العقوبات التي تنتظر المتهمين في بعض قضايا الفساد التي باشرتها الهيئة على مدى الأشهر القليلة الماضية، وعلى رأسها الملف الخاص بأحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية وعشرة مواطنين آخرين.
وأوضح، خلال حديث لـ”الإخبارية”، أنه وفقًا لأنظمة مكافحة الرشوة وغسل الأموال قد تصل العقوبة التي ستوقعها المحكمة المختصة إلى السجن 15 عامًا وغرامة 7 ملايين ريال.
وأشار إلى أن الهيئة رصدت التقارير الإعلامية عن تجاوزات تورط فيها أحد رجال الأعمال، مؤكدًا أنها قامت بجمع المعلومات اللازمة وتحليلها، لتنتهي التحريات إلى اتخاذ قرار بإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة قد باشرت أكثر من 200 قضية خلال الفترة الماضية، على رأسها إيقاف رجل أعمال بالشرقية وعشرة مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق، حيث تورط رجل الأعمال في دفع رشاوى مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق 20 مليون ريال.
فيديو | الحرب على #الفساد مستمرة و #لا_مكان_للفاسدين_بيننا.. و #نزاهة تؤكد لـ #الإخبارية أن السجن والغرامة تنتظر المتهمين ونشر الأسماء تتم بحكم قضائي pic.twitter.com/eiRvAeExs2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 11, 2020