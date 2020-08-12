خالف التعليمات.. ممرض يروي كيف تسبب مريض مصاب بـ”كورونا في نقل العدوى إليه

روى ممرض يعمل في مستشفى الملك سلمان بالرياض قصة إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي انتقل إليه عن طريق أحد المرضى؛ بسبب عدم التزام المريض بالتعليمات، قبل أن يتعافى مؤخراً من الإصابة.
وقال الممرض محمد القرني وفقاً لـ “عكاظ”، إنه طلب من أحد المرضى عدم مغادرة سريره من أجل الذهاب إلى دورة المياه بمفرده، وإن أراد ذلك فليستدعيه ليقوم هو بمساعدته في النهوض وإيصاله.
وأضاف القرني أن المريض خالف التعليمات وقام بمفرده وسقط، وأثناء قيامه بمساعدته على النهوض تمزق قناعه الواقي، لكنه واصل مساعدته وأوصله إلى السرير، وبعدها بيومين شعر بأعراض الفيروس.
وأشار إلى أنه خضع لتحليل كورونا وظهرت نتيجته إيجابية، وخضع للعلاج لمدة 7 أيام قبل أن يتعافى ويعود لممارسة عمله في رعاية المرضى بقسم العزل الصحي في المستشفى.