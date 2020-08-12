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12/08/2020   8:28 ص

أطعمة تُخفض مستوى القلق والاكتئاب وتُحسن المزاج

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نصحت رئيسة الجمعية الدولية لبحوث الطب النفسي الغذائي فيليتش جاكا، مَن يعانون من مشاكل نفسية أو سوء في المزاج، باتباع نظام غذائي متوازن وتناول أطعمة معينة، من شأنها أن تحسن المزاج وتخفض مستوى القلق والاكتئاب.

وقالت جاكا إن من بين الأغذية التي تساعد في تحسين المزاج، الموز والطماطم والحمضيات والجزر والشوكولاتة الداكنة والمكسرات والزبادي ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والمعكرونة مع المأكولات البحرية والشاي الأخضر.

ودعت للابتعاد عن الإفراط في الطعام، وتناول حمية البحر الأبيض المتوسط، والابتعاد عن تناول الكحول والمواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والسكر حيث إنها تسبب سوء المزاج، وفقاً لـ “روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أن الطعام السيئ والكحول يحسنان المزاج لفترة قصيرة لكنه يسوء بعدها، مضيفة أن المواد المالحة كذلك تحسن المزاج في البداية لكن الأملاح تربط السوائل بعد ذلك ما يؤدي لسوء دوران الـدم والضعف العام.

أطعمة تُخفض مستوى القلق والاكتئاب وتُحسن المزاج

طب وتداوي
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