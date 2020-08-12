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أخبار محلية > “تويتر” قد تتجه لفرض رسوم اشتراك على المستخدمين
12/08/2020   1:32 م

“تويتر” قد تتجه لفرض رسوم اشتراك على المستخدمين

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، نيد سيغال، عن خطوة جديدة قد تطبقها الشركة خلال الفترة المقبلة على المستخدمين بهدف توفير مصدر آخر من الإيرادات.

وأوضح سيغال، وفقا لوكالة “بلومبرغ”، أن الشركة تدرس فرض رسوم اشتراك على المستخدمين، وذلك من أجل استدامة نشاط الشركة، وتوفير مصادر إيرادات أخرى بجانب الإعلانات.

وأكد حاجة الشركة لإعادة النظر في النظم السابقة التي اعتمدت عليها قبل ظهور جائحة كورونا، منوهاً بأن الشركة تتواصل حالياً مع أصحاب المحتوى المنشور على تويتر من أجل التشاور حول كيفية الاستفادة بشكل أكبر من محتواهم. وفق “أخبار 24”.

“تويتر” قد تتجه لفرض رسوم اشتراك على المستخدمين

أخبار محلية
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