أوضحت الهيئة السعودية للسياحة المسارات التي ستسلكها سفن “الكروز” السياحية في رحلاتها لاستكشاف سواحل البحر الأحمر في المملكة، والتي تنطلق ضمن فعاليات موسم صيف السعودية “تنفس”.
وقالت الهيئة إن رحلات ” كروز” ستنطلق من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة عبر مسارين؛ الأول يستغرق 3 ليالٍ عبر البحر الأحمر ومروراً بينبع، يتبعها يوم في البحر ثم العودة لميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية.
وأضافت أن المسار الثاني مخصص لـ”رحلة نيوم” والتي تستغرق 4 ليالٍ تبدأ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مروراً بينبع ثم العودة.
وأبانت أن الرحلات ستكون عبر أسطول متنوع يتكون من سفن “كروز” سياحية، ويخوت فاخرة مجهزة بأحواض سباحة دافئة، وفرق عمل محترفة تناسب أعداد السائحين، إلى جانب تقديم أشهى المأكولات العالمية والأطباق المحلية.
وأشارت الهيئة إلى أن رحلات اكتشاف سواحل البحر الأحمر تجمع بين متعة الإبحار صوب الجزر والشواطئ والشعاب المرجانية الفريدة، وبين متعة الاستجمام والرفاهية، والاستمتاع بالمناظر البحرية الخلابة.
وذكرت في وقت سابق أنها نسقت مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لاعتماد الإجراءات والبروتوكولات الصحية، لضمان سلامة جميع السياح، والاستمتاع بتجارب سياحية آمنة.
وفق “أخبار 24”.