أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرقها بمحافظة العارضة تمكنت من استخراج جثامين الشبّان الأربعة من داخل مركبتهم التي سقطت في منحدر جبلي وسقطت عليها صخور كبيرة.
وقالت المديرية إنه تم استخراج الجثامين بالتعاون والتنسيق مع إدارة الطرق بالمنطقة، وبمساعدة عدد من المواطنين.
وكان الشبّان الأربعة فقدوا منذ الخميس الماضي، في أحد الجبال الواقعة شرق محافظة العارضة بعد خروجهم للنزهة.
وأوضح عم اثنين من الشبان، أنهم بحثوا عنهم في المنطقة المجاورة والأودية القريبة، وشمل البحث المستشفيات والأماكن التي يتوقع أن يكونوا فيها، قبل أن يتم العثور عليهم متوفين.
يذكر أن عدداً من المواطنين عثروا على مركبة الشبّان محطمة بين صخور أحد الأودية بالقطاع الجبلي في العارضة، على بعد 3 كيلومترات عن مكان نزهتهم.
وفق “أخبار 24”.