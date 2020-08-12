بالفيديو.. وزير الإسكان يصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

أعلن وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، أنه سيصدر اليوم (الأربعاء) التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة “فرص”.
وقال الحقيل إن اللائحة تهدف لتوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ونشر الوزير مقطع فيديو حول اللائحة التي تستهدف الأفراد ورواد الأعمال والمستثمرين، حيث تتيح إمكانية استئجار عقارات أو حدائق أو غيرها لمدة يوم أو أسبوع أو شهر لإقامة المناسبات والفعاليات، بجانب تقديم تسهيلات للمشاريع الرائدة والمتميزة، وتوفير حق الاستثمار خلال سنتين فقط من تاريخ اعتماد المخطط لتحفيز تطوير الحدائق. وفق “أخبار 24”.
كما تستهدف اللائحة تأهيل المستثمرين في المشروعات النوعية، بالإضافة لاستحداث بند الاستعانة بشركات التسويق بما يتيح المنافسة العلنية المفتوحة، وضمان وصول الفرص الاستثمارية لأكبر عدد من المستثمرين، وتحقيق أكبر عائد استثماري ممكن.
نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة @momrafuras، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. pic.twitter.com/7PSFNonKKW
— ماجد الحقيل (@majedhogail) August 12, 2020