إحباط محاولات لتهريب طنين من “المخدرات والقات” إلى المملكة خلال شوال والإطاحة بـ87 شخصًا

تمكن رجال حرس الحدود من إحباط محاولة لتهريب أكثر من طنين من الحشيش المخدر والقات خلال شهر شوال الماضي عبر حدود المملكة البرية والبحرية.
وأفاد المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، بأن قوات حرس الحدود تمكنت خلال شهر شوال 1441هـ، من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1513 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و660 كيلو جراماً من مادة القات المخدر.
وأوضح أنه تم القبض على المتورطين في عمليات التهريب وعددهم 87 شخصاً، بينهم 51 متهماً من الجنسية الإثيوبية، و19 متهماً من الجنسية اليمنية، و17 مواطنا، وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوز الحدود الجنوبية للمملكة. وفق “أخبار 24 “.
وأكد القريني، أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.