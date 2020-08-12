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أخبار المناطق > “حرس الحدود” ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما بضباء
12/08/2020   1:38 م

“حرس الحدود” ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما بضباء

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تمكنت قوات حرس الحدود بضباء بمنطقة تبوك، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، من الغرق بشاطئ شرما، خلال تنزهها برفقة عائلتها.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني، إن دورية تابعة لوحدة البحث والإنقاذ بحرس الحدود أنقذت الطفلة أمس الثلاثاء، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها بالموقع، ومن ثم نقلها إلى أحد المراكز الصحية للاطمئنان عليها، وقد غادرته وهي بحالة صحية طيبة.

وشدد على ضرورة أن يلتزم المتنزهون ومرتادو الشواطئ باتباع إجراءات السلامة، وعدم ترك الأطفال دون متابعة أو مراقبة، داعياً الجميع للاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة عند الحاجة. وفق “أخبار 24”.

“حرس الحدود” ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما بضباء

أخبار المناطق
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