أرقام ومشاهد لا تفوتك في الجولة الـ24 من دوري المحترفين

انتهت مساء أمس الإثنين منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي حافظ خلالها نادي الهلال على صدارته لجدول ترتيب فرق الدوري بوصوله للنقطة 57، بينما النصر يأتي بالمركز الثاني بـ48 نقطة بعد مرور 24 جولة.
ونستعرض أبرز الأرقام والمشاهد من الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا للحساب الرسمي للدوري، كالتالي:
شهدت الجولة إقامة 8 مباريات، سجلت 7 انتصارات وتعادلا وحيدا، وشباكا نظيفة في 4، وكان 20 هدفا الحصيلة التهديفية للجولة، وأكبر نتيجة (3-2)، وأقل نتيجة (0-0)، واحتسب الحكام 7 ركلات جزاء، منها 3 في مباراة الهلال والفتح، وتم إشهار 35 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوين. وفق “أخبار 24”.
واستمر لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله على قمة الهدافين، برصيد 19 هدفا، بفارق هدف عن نجم الهلال بافيتمبي غوميز، و3 أهداف عن لاعب الأهلي عمر السومة، وسجلوا جميعا في الجولة الـ24.
وحافظ لاعب الفيصلي يوسف الجبلي على صدارته لأفضل صانعي الأهداف بـ11 أسيست، ويليه إدريس فتوحي ونور الدين أمرابط وسعد بقير (9)، كما حافظ برادلي جونز وفاروق بن مصطفى على نظافة شباكهما في الجولة الـ24، ليتصدر الأسترالي قائمة الشباك النظيفة (11) مباراة، ويليه التونسي (10)، ثم عبد الله المعيوف ومصطفى زغبة ومصطفى ملائكة ورايس مبولحي (9).
8/7 عدد الانتصارات ✅
3-2 النتيجة الأكبر 🔝
0-0 النتيجة الأقل 🔺
20 عدد الأهداف ⚽️
— إليكم أرقام جولة #احفظ_شعارك . 🔢👇 pic.twitter.com/w3jTqTzF2T
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 11, 2020