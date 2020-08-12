وكيل أعمال “الشنقيطي” يرد على أزمة اللاعب المادية مع “الاتحاد”

كشف عبد الله المحمدي، وكيل أعمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مهند الشنقيطي، حقيقة أزمة اللاعب المالية مع إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي.
وكتب “المحمدي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بصفتي وكيل أعمال مهند الشنقيطي استغرب وأنفي ما يتم تداوله عن عدم سداد الاتحاد لمستحقات اللاعب كاملة كما هو منصوص عليها في العقد والنادي يولي اللاعب الاهتمام والدعم اللازم”.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن الإدارة الاتحادية، استقطعت نصف راتب اللاعب مهند الشنقيطي، لتسديد مبلغ 120 ألف ريال لبرنامج تطوير المواهب بالمملكة بأقساط شهرية.
بصفتي وكيل اعمال اللاعب مهند الشنقيطي استغرب وانفي ما يتم تداوله عن عدم سداد نادي الاتحاد لمستحقات اللاعب كاملة كما هو منصوص عليها في العقد والنادي يولي اللاعب الاهتمام والدعم اللازم.
— عبدالله المحمدي (@abo__moayadAA9) August 11, 2020
وفق “أخبار 24”.