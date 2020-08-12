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اخبار رياضية > التعاون بصدد قيد “ساني” في قائمته لأبطال آسيا
12/08/2020   1:44 م

التعاون بصدد قيد “ساني” في قائمته لأبطال آسيا

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ذكرت مصادر أن نادي التعاون بصدد قيد المهاجم السنغالي عبد الله ساني، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم التي سيشارك بها في دوري أبطال آسيا.

وقالت المصادر إن “ساني” سيكون بديلاً عن الكاميروني “لياندر تاوامبا” المبتعد أخيرا، مبينة وفقاً لصحيفة “الرياضية” أن التعاون سيستفيد من سماح الاتحاد الآسيوي بقيد الصفقات الجديدة قبل استكمال مرحلة المجموعات الشهر المقبل.

من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن إدارة النادي تسعى لاستقطاب لاعب آسيوي لقيده في القائمة، كما تضم القائمة أجنبيين آخرين، وهما حارس المرمى البرازيلي كاسيو أنجوس، ولاعب المحور ساندرو مانويل .

التعاون بصدد قيد “ساني” في قائمته لأبطال آسيا

اخبار رياضية
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