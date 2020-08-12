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أخبار محلية > “تصفية” تكسب حكمًا نهائيًا لمصلحة مساهمي “مساهمات عثمان بن حسن” في أرض كورنيش الدمام
12/08/2020   8:52 م

“تصفية” تكسب حكمًا نهائيًا لمصلحة مساهمي “مساهمات عثمان بن حسن” في أرض كورنيش الدمام

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حصلت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” على تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالدمام، بثبوت ملكية مساهمي “مساهمات عثمان بن حسن” لأرض كورنيش الدمام.

وأصدرت “تصفية” اليوم الأربعاء، قرارها ببيع أرض كورنيش الدمام وتعيين مسوق عقاري لها، وذلك تمهيدًا لإنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين.

يذكر أن “تصفية” باشرت أعمالها في تصفية المساهمات بدراسة وضعها فنيًّا وقانونياً ومالياً، وقامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة، من أجل إنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها. وفق “أخبار 24”.

“تصفية” تكسب حكمًا نهائيًا لمصلحة مساهمي “مساهمات عثمان بن حسن” في أرض كورنيش الدمام

أخبار محلية
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