أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 1569 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى 293037 حالة.
وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3269 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 2151 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 257269 حالة، لافتة إلى أن هناك 32499 حالة نشطة حالياً، من بينها 1826 حالة حرجة.
وفق “أخبار 24”.