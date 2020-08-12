الراجحي يطلق منصة العمل المرن لحفظ وتوثيق العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم (الأربعاء)، “منصة العمل المرن” لحفظ وتوثيق العلاقة التعاقدية إلكترونياً بين صاحب العمل والموظف وذلك لتلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأضاف الوزير أن برنامج العمل المرن سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، ورفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.
ويستهدف البرنامج استحداث أنواع جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل، كما يدعم البرنامج القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية، بعقود موثقة تضمن حقوق الطرفين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الاستفادة من البرنامج تشمل جميع الفئات العمرية المحددة في نظام العمل السعودي، ومنهم الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، والمرأة العاملة، والموظفون الراغبون في تحسين الدخل، وكافة شركات القطاع الخاص.