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أخبار محلية > “متحدث الصحة”: لم يثبت حتى الآن أن تغير فصول السنة يؤثر على طريقة انتشار “كورونا”
12/08/2020   8:55 م

“متحدث الصحة”: لم يثبت حتى الآن أن تغير فصول السنة يؤثر على طريقة انتشار “كورونا”

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه لم يثبت حتى الآن أن تغير فصول السنة يؤثر بشكل أو بآخر على طريقة انتشار فيروس “كورونا”.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي اليوم (الأربعاء) حول مستجدات فيروس “كورونا”؛ سواء كنا في فصل الصيف أو فصلي الخريف والشتاء فإن الاحترازات والبروتوكولات الوقائية هي ذاتها، لأن طريقة انتشار الفيروس واحدة لا تتغير، ومخاطر انتشاره لا تتأثر بتغير الفصول.

وأبان أنه يجب أن يكون الحذر أكبر في فصلي الشتاء والخريف، لأن فيهما فيروسات تؤثر بصورة مباشرة على الجهاز التنفسي، مشيراً إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية لا يقي فقط من فيروس “كورونا” وإنما من بقية الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي. وفق “أخبار 24”.

“متحدث الصحة”: لم يثبت حتى الآن أن تغير فصول السنة يؤثر على طريقة انتشار “كورونا”

أخبار محلية
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