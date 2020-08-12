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أخبار محلية > وزير الخارجية: المملكة تدعم السودان ليعود إلى ريادته في المنطقة
12/08/2020   8:56 م

وزير الخارجية: المملكة تدعم السودان ليعود إلى ريادته في المنطقة

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان دعم المملكة الكامل للسودان في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق آمال الشعب المشروعة في الحرية والعدالة والسلام .

وأوضح، خلال مخاطبته اليوم (الأربعاء) الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، أن دعم السودان في الوقت الحالي يُعد استثماراً مهماً للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن المملكة ستعمل ما في وسعها حتى يتبوأ السودان الشقيق مكانه الطبيعي في مقدمة الدول العربية والجوار الأفريقي ودول العالم.

وأضاف: “نعي أن الطريق لتحقيق السلام المستدام والتنمية والازدهار في السودان محفوف بالتحديات والصعوبات، إلا أنه السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من محنته”. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي.

وبيّن ضرورة مواصلة الدعم من جميع الشركاء للحكومة الانتقالية في سبيل التنفيذ الفعّال للإصلاحات الاقتصادية في الوقت المناسب، والسعي للبدء في عملية التخفيف من ديونه في إطار العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وثمّن جهود الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إزالة اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي يُعد أساسياً لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية.

وزير الخارجية: المملكة تدعم السودان ليعود إلى ريادته في المنطقة

أخبار محلية
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