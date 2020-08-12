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أخبار محلية > “الصحة” تكشف مدى الاستجابة لتجارب لقاح كورونا.. وتعمل على توفير اللقاح بشرطين
12/08/2020   8:57 م

“الصحة” تكشف مدى الاستجابة لتجارب لقاح كورونا.. وتعمل على توفير اللقاح بشرطين

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن نتائج التجارب التي جرت على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مرحلتيها الأولى والثانية كانت مبشرة.

وأوضح أن المرحلة الثالثة ستنطلق قريبا بالتجارب السريرية للقاح بما يتفق مع أعلى المنهجيات العلمية، وأن الوزارة تستبشر خيرا، وسوف تعلن نتائج المراحل القادمة بكل وضوح لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف أن المملكة تشارك منذ بداية جائحة كورونا في الجهود العالمية لدعم كافة الأبحاث وتوفير لقاحات أو علاجات ناجحة للفيروس، كما ترصد اللقاحات التي يثبت اعتمادها وتجتاز التجارب السريرية اللازمة ومراحلها وأن تجمع بين أمرين هامين؛ أن تكون فعالة ومأمونة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تكشف مدى الاستجابة لتجارب لقاح كورونا.. وتعمل على توفير اللقاح بشرطين

أخبار محلية
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