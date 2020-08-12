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أخبار المناطق > تعرّف على أماكن وفيات كورونا المعلنة اليوم
12/08/2020   8:57 م

تعرّف على أماكن وفيات كورونا المعلنة اليوم

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3269 حالة وفاة.

وأوضحت أن 8 منهم توفوا في الرياض، و5 في جدة، و3 في كل من الطائف والمدينة المنورة، و2 في كل من مكة المكرمة وتبوك وبريدة والهفوف، ومتوفى واحدا في كل من أبها وعرعر ورجال ألمع وبيشة والرس وصبيا والعيون والنماص ومحايل عسير.

يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 293037 حالة. وفق “أخبار 24”.

تعرّف على أماكن وفيات كورونا المعلنة اليوم

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