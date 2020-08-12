حصدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، اليوم (الأربعاء)، جائزة السلامة الدولية للعام 2020 للمرة الثانية على التوالي، والتي يقدمها مجلس السلامة البريطاني.
ومنح المجلس الجائزة لـ “سار” لتطبيقها أعلى معايير وإستراتيجيات السلامة في مقار العمل، والتزامها بالحفاظ على صحة وسلامة عملائها ومنسوبيها من المخاطر والإصابات، والحد بشكل كبير من وقوع الحوادث.
وعبّر وزير النقل صالح الجاسر عن فخر الوزارة بحصول الشركة على الجائزة للمرة الثانية على التوالي، مضيفاً أن ذلك يعكس التزام سار بالقيم المهنية والإنسانية للحد من الإصابات والوفيات وفق أعلى معايير السلامة الدولية.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي للشركة، بشار المالك، أن “سار” تولي ثقافة السلامة أولوية قصوى في إدارة وتشغيل وصيانة قطاراتها، من خلال اتباع قوانين عالمية أثبتت فاعليتها في الحفاظ على السلامة في بيئة العمل.
وفق “أخبار 24”.