دخول 50 شركة رقمية وطنية جديدة للمنافسة في سوق الحلول والتطبيقات الابتكارية

أعلن برنامج “رواد التقنية” التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأربعاء)، عن دخول 50 شركة تقنية رائدة جديدة في مجال الحلول والتطبيقات الابتكارية سوق المنافسة، وذلك بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.
ونجح البرنامج في تطوير نماذج أعمال تلك الشركات، وتمكين رواد ورائدات الأعمال السعوديين على خلق أسواق مبتكرة، من خلال تزويدهم بحزمة من الأدوات المناسبة ودعمهم تقنياً وإدارياً ومالياً.
وأسهمت الشركات في دعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين من خلال حزم تمكينية مالية وفنية تعادل “150” ألف ريال لكل مشروع؛ عبر فعاليات ومعسكرات تدريبية وجلسات إرشادية وخدمات لتسهيل الوصول إلى السوق.
واستهدفت تلك الخدمات عدة قطاعات حيوية ومهمة، ومنها: “الصحة، الرياضة والترفيه، المدن الذكية، التجارة الإلكترونية، الحج والعمرة”، وهي الأسواق التي تمثل طلباً متزايداً على المستويين المحلي والعالمي.
وشملت حزم التحفيز التي قدمها البرنامج خدمات تقنية وحزما تمويلية، إضافة إلى جلسات إرشادية في التقنيات وبرامج تطوير الأعمال بمشاركة نخبة من الشركاء من القطاعات المختلفة.
وفق “أخبار 24”.