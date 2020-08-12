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أخبار محلية > وزير الصحة يتحدث عن توصيات قمة الرياض للصحة الرقمية
12/08/2020   11:54 م

وزير الصحة يتحدث عن توصيات قمة الرياض للصحة الرقمية

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن قمة الرياض للصحة الرقمية أصدرت توصيات تمثلت في استمرار استخدام التقنيات والتوسع فيها واستخدام معايير محددة لتبادل البيانات لضمان سهولة التواصل.

وأضاف أن التوصيات تضمنت تبادل التقنيات والالتزام بالبروتوكولات واللوائح الطبية لضمان الالتزام بكل ما يتعلق ببيئة المرضى والاستفادة من البيانات بفعالية عالية.

يُذكر أن القمة بدأت أمس الثلاثاء واختُتمت اليوم، بتنظيم وزارة الحرس الوطني، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برامج المؤتمرات الدولية على هامش عام الرئاسة السعودية للمجموعة.

وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة يتحدث عن توصيات قمة الرياض للصحة الرقمية

أخبار محلية
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