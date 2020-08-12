وزير الصحة يتحدث عن توصيات قمة الرياض للصحة الرقمية

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن قمة الرياض للصحة الرقمية أصدرت توصيات تمثلت في استمرار استخدام التقنيات والتوسع فيها واستخدام معايير محددة لتبادل البيانات لضمان سهولة التواصل.
وأضاف أن التوصيات تضمنت تبادل التقنيات والالتزام بالبروتوكولات واللوائح الطبية لضمان الالتزام بكل ما يتعلق ببيئة المرضى والاستفادة من البيانات بفعالية عالية.
يُذكر أن القمة بدأت أمس الثلاثاء واختُتمت اليوم، بتنظيم وزارة الحرس الوطني، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برامج المؤتمرات الدولية على هامش عام الرئاسة السعودية للمجموعة.
فيديو | وزير #الصحة يذكر لـ #الإخبارية أبرز توصيات #قمة_الرياض_للصحة_الرقمية pic.twitter.com/hfkDRhnNtR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 12, 2020
وفق “أخبار 24”.