شرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم (الخميس).
وتوقّعت الهيئة تكوّن سحب رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق: “جازان وعسير ونجران”، في حين قد تكون السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق.
كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: “القصيم، حائل، وأجزاء من الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية”، والتي تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 45 درجة مئوية في الأحساء، وأدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في طريف.
وفق “أخبار 24”.