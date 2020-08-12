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أخبار المناطق > السفير الصيني: أكلت “المنتو” في الصين وفي السعودية.. وطهاة ومغردون يختلفون على أصله
12/08/2020   11:57 م

السفير الصيني: أكلت “المنتو” في الصين وفي السعودية.. وطهاة ومغردون يختلفون على أصله

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قال السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، عبر حسابه في “تويتر”، إنه سبق أن أكل طعام “المنتو” في المملكة، وإنه يُسمى نفس الاسم في الصين، فيما تفاعل معه مغردون كثيرون، حيث اختلفوا على أصوله.

وأضاف أن طعمه مماثل لما يصنع في “شينجيانغ” – يتحدث عن “تركستان الشرقية” التي تقطنها أقلية الإيغور المسلمة – وغيرها من المناطق. مشيرا إلى أن التبادل الودي عبر التاريخ يتضمن الطعام أيضا.

وتفاعل مغردون – بينهم طهاة – متحدثين عن “المنتو” وأنواعه، فمنهم من عرض صورا له ووصفه بـ”المنتو الحجازي”، وأكد آخرون أنه طعام وافد على المملكة، بينما تدخل مطعم وعرض على السفير أن يجرب “المقلقل” و”المضغوط”. وفق “أخبار 24”.

السفير الصيني: أكلت “المنتو” في الصين وفي السعودية.. وطهاة ومغردون يختلفون على أصله

أخبار المناطق
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