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أخبار المناطق > بريطانيا تعدل طريقة حساب وفيات “كورونا” وتحذف 5 آلاف حالة وفاة
13/08/2020   3:22 م

بريطانيا تعدل طريقة حساب وفيات “كورونا” وتحذف 5 آلاف حالة وفاة

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أجرت بريطانيا تعديلات على طريقة حساباتها للوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصبح العدد الإجمالي للوفيات بعد هذه المراجعة، 41329، ما يعني أن السلطات حذفت حوالي 5 آلاف حالة وفاة.

وكانت السلطات البريطانية، تحتسب كل من توفوا عقب ظهور نتيجة تحليل إيجابية لهم، بغض النظر عن سبب الوفاة، ضمن وفيات كورونا، لكن طريقة الحساب الجديدة تقوم بتسجيل الذين يتوفون خلال 28 يوما فقط من نتيجة فحص إيجابية.

وفي السياق نفسه، قال مدير تحسين الصحة في هيئة الصحة العامة البريطانية، جون نيوتن إن الطريقة التي احتسبت بها بريطانيا المتوفين بكوفيد-19، تم اتباعها لتجنب سوء تقدير عدد الوفيات بسبب الفيروس في المراحل الأولى للوباء. وفق “أخبار 24”.

بريطانيا تعدل طريقة حساب وفيات “كورونا” وتحذف 5 آلاف حالة وفاة

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