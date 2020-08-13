طلاب المملكة يحصلون على 378 ميدالية خلال مشاركاتهم في المسابقات العالمية

حصل طلاب “موهبة”، على 378 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير، من خلال مشاركاتهم في المسابقات والمحافل العلمية الدولية، خلال السنوات العشر الماضية.
وقال الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود المتحمي إن طلاب “موهبة” حققوا الكثير من الإنجازات باسم المملكة خلال مشاركاتهم في الأولمبياد الدولية التي بلغت 93 مشاركة منذ عام 2010 وحتى الآن، مستفيدين من الفرص الكبيرة التي أتاحتها لهم الدولة.
وأوضح أن عدد الطلبة المستفيدين من خدمات “موهبة” بلغ نحو 192 ألف طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام، فيما بلغ إجمالي الموهوبين الذين تم اكتشافهم أكثر من 133 ألف موهوب وموهوبة. وفق “أخبار 24”.
وأبان الدكتور المتحمي أن العديد من الجهات لمست تميز الطلبة الذين رعتهم “موهبة”، فعملت على استقطابهم والاستفادة منهم، ومن بين تلك الجهات شركات “أرامكو” و”سابك”، وهيئة الفضاء السعودية، وعدد من الجامعات.