أكدت منصة أبشر اليوم (الخميس) أنه يمكن فتح حساب بنكي إلكترونياً من خلال خدمة “قبول” عبر منصتها الإلكترونية.
وذكرت المنصة أن هذه الخدمة تمكن من فتح الحساب خلال دقائق، موضحة الخطوات اللازمة لذلك وهي كالتالي:
1- الدخول إلى موقع البنك المراد فتح الحساب فيه.
2- البحث عن خدمة “قبول” في محرك بحث أبشر.
3- إكمال الإجراءات المطلوبة لفتح الحساب البنكي عبر خدمة قبول.
يذكر أن منصة أبشر عبارة عن منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية، وتقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية لما يزيد على 16 مليون مستخدم مفعل.
وفق “أخبار 24”.