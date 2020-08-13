بالفيديو.. الهلال الأحمر يوضح كيفية إنقاذ شخص مصاب بنزيف خارجي أو نزيف من الأذن

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي الطرق التي يجب اتباعها لإنقاذ شخص مصاب بنزيف خارجي، أو نزيف من الأذن.
وأبانت الهيئة أن النزيف ينقسم إلى نوعين أحدهما داخلي مثل نزيف الأنف والأعضاء الداخلية للجسم مثل نزيف المعدة، والآخر يكون نزيفا خارجيا يمكن مشاهدته بالعين المجردة؛ ويحدث عند فقدان الدَم عن طريق جرح في الجلد.
وذكرت أن النزيف الخارجي يكون إما شريانياً أو وريدياً أو شُعيرياً، ويتم إيقافه من خلال الضغط مباشرة على مكان النزيف باستخدام قطعة قماش نظيفة، ثم رفع العضو المصاب إلى مستوى أعلى من مستوى القلب، ويتم الضغط باليد الأخرى على الشريان العضلي إذا كان النزيف في الساعد، وإذا استمر النزيف يتم ربط الجرح باستخدام شرائط أو أربطة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه في حالة نزيف الأذن فيفضل أن يستلقي المصاب على الأرض، وأن يُميل رأسه في اتجاه الأذن المصابة، ثم وضع شاش مُعقم على الأذن وربطه برباط ضغط خفيف، مع الحرص على عدم منع الدَم من الخروج من الأذن، ثم نقل المصاب لأقرب مركز طبي.
#الهلال_الأحمر_السعودي: يشرح طريقة إنقاذ شخص مصاب بنزيف خارجي.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/aaz19bRSku
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) August 13, 2020