“العدل”: تنفيذ 590 ألف عملية توثيق.. 55% منها إلكترونية

كشفت وزارة العدل عن إجراء أكثر من 590 ألف عملية توثيق، منذ 16 مارس الماضي، وحتى اليوم الخميس، تنوعت بين توثيق العقارات وإصدار الوكالات وإلغائها، وخدمات تحديث الصكوك.
وبلغت نسبة عمليات التوثيق الإلكترونية 55% من هذه العمليات، بما يعادل أكثر من 326 ألف عملية، بينها إصدار نحو 250 ألف وكالة عن بعد عبر بوابة ناجز، فيما بلغ عدد الوكالات الصادرة من كتابات العدل والموثقين ومركز التواصل الموحد أكثر من 63 ألف وكالة.
يذكر أن وزارة العدل، قد أطلقت الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية، كإصدار وكالة إلكترونية، والاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، إلى جانب شرح آلية طلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثقين، وطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وخطوات تحديث الصكوك إلكترونيًا. وفق “أخبار 24”.