تنطلق مساء غدٍ (الجمعة) بالرياض؛ بطولة الطائرات النفاثة، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت “تحكم”.
وتعد هذه البطولة الأولى بعد استئناف النشاط الرياضي في المملكة بعد توقفه خلال الفترة الماضية بسبب جائحة “كورونا”.
وتقام المنافسات عند الرابعة مساءً بمقر الرياضات اللاسلكية بالرياض، وسيكون التسجيل متاحاً في مقر البطولة حتى قبل موعد انطلاقها بساعة.
واشترط الاتحاد على المشاركين الالتزام بقوانين لائحة البطولة، وبالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا” وفق البروتوكول الصحي المعتمد من الجهات الرسمية.
وفق “أخبار 24”.