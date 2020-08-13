“جامعة الإمام” تعلن حاجتها إلى متعاونين ‏لتدريس بعض المقررات

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في تدريس بعض مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ في شطري الطلاب والطالبات، بكليتي أصول الدين والعلوم الاجتماعية.
وحددت الجامعة عددًا من الاشتراطات لقبول الطلبات، منها، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه، وألا يقل تقديره عن جيد جدًا في آخر مؤهل دراسي.
وشددت على أن تكون دراسة المتقدم انتظامًا في جميع مراحل الدراسة، بالإضافة لموافقة جهة العمل إن كان موظفًا. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الجامعة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم (الأحد) الموافق 26 /12 /1441هـ عند الساعة 12 ظهرًا، على أن يتم الفرز وإبلاغ المرشحين بمواعيد المقابلات العلمية لاحقًا.