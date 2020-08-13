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أخبار محلية > “جامعة الإمام” تعلن حاجتها إلى متعاونين ‏لتدريس بعض المقررات
13/08/2020   3:27 م

“جامعة الإمام” تعلن حاجتها إلى متعاونين ‏لتدريس بعض المقررات

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ‏حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في تدريس بعض ‏مقررات ‏مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام ‏الجامعي ‏‏1442هـ في شطري الطلاب والطالبات، بكليتي أصول ‏الدين ‏والعلوم الاجتماعية‎.‎

وحددت الجامعة عددًا من الاشتراطات لقبول ‏الطلبات، منها، أن ‏يكون المتقدم سعودي ‏الجنسية، وحاصلًا على الماجستير أو ‏الدكتوراه، ‏وألا يقل تقديره عن جيد جدًا في آخر ‏مؤهل ‏دراسي.‏

وشددت على أن تكون دراسة المتقدم ‏انتظامًا في جميع مراحل ‏الدراسة، بالإضافة لموافقة جهة العمل إن كان موظفًا.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشارت الجامعة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات ‏ يوم (الأحد) ‏الموافق ‏‏26 /12 /1441هـ عند الساعة 12 ظهرًا، ‏على أن يتم ‏الفرز وإبلاغ المرشحين بمواعيد ‏المقابلات العلمية لاحقًا‎.

“جامعة الإمام” تعلن حاجتها إلى متعاونين ‏لتدريس بعض المقررات

أخبار محلية
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