ما أفضل الأطعمة لوجبة الإفطار؟.. خبيرة تجيب

أكدت خبيرة التغذية الروسية، يوليا تشيخونينا، أن أفضل الأطعمة لوجبة الإفطار هي تلك التي تحتوي على مأكولات غنية بالبروتينات، والكربوهيدرات.
وحذرت من تناول نوع واحد فقط من الطعام أو تناول الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات فقط، مضيفة أن الجسم يحتاج للبروتينات مثل البيض والجبن وغيرهما.
وأضافت أنه في حال عدم إعطاء الجسم ما يحتاجه من البروتين خلال اليوم، فسوف يحصل على المزيد من الدهون والكربوهيدرات التي لها علاقة مباشرة بزيادة الوزن.
وفي نفس السياق، نصحت الأخصائية بمرض سرطان الأمعاء، يلينا سميرنوفا، وفقا لـ”روسيا اليوم”، بأن تحتوي وجبة الفطور على الخضراوات والبروتينات مثل القريشة والبيض المسلوق أو الكربوهيدرات بطيئة الهضم مثل العصائد، لافتة إلى أن تناول الخضراوات في وجبة الفطور يساعد في تسهيل عملية الهضم.