“الصحة”: زيادة طاقة وحدات العناية المركزة بمستشفيات ‏مكة بنسبة 81%

أعلنت وزارة الصحة، زيادة طاقة وحدات العناية المركزة في مستشفيات منطقة مكة المكرمة بنسبة 81%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما أعلنته مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية بجميع مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها تهدف لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين، وتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس ”كورونا” المستجد. وفق “أخبار 24”.