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أخبار محلية > “الصحة”: زيادة طاقة وحدات العناية المركزة بمستشفيات ‏مكة بنسبة 81%
13/08/2020   3:28 م

“الصحة”: زيادة طاقة وحدات العناية المركزة بمستشفيات ‏مكة بنسبة 81%

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أعلنت وزارة الصحة، زيادة طاقة وحدات العناية المركزة في مستشفيات ‏منطقة مكة المكرمة بنسبة 81%، وذلك ضمن ‏جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، ‏وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية‎.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما أعلنته مؤخرًا عن ‏إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 ‏يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية بجميع مناطق ‏المملكة.‏

وأوضحت الوزارة أنها تهدف لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين، وتطبيق أعلى معايير ‏الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس ‏‏”كورونا” المستجد‏‎. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: زيادة طاقة وحدات العناية المركزة بمستشفيات ‏مكة بنسبة 81%

أخبار محلية
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